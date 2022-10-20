Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partiden Milletvekili? Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partide görev yapıyordu?

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AHMET EŞREF FAKIBABA HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ?

Ahmet Eşref Fakıbaba (d. 16 Aralık 1951, Birecik), Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katılmıştır.

AHMET EŞREF FAKIBABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya üzerinden AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklaması ise şöyle oldu;