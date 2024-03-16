Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli?
Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Belen Belediye Başkan adayı olan Ahmet Eşkil hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Eşkil'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET EŞKİL KİMDİR?
Ahmet Eşkil, Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.