Ahmet Ertekin kimdir? Ahmet Ertekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ertekin hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Ertekin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Ertekin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Ertekin kimdir? Ahmet Ertekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ertekin hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Ertekin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Ertekin'in hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Ertekin kimdir? Ahmet Ertekin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ertekin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
AHMET ERTEKİN KİMDİR?
FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden dolayı aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş'tir. 6 Ocak günü sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.