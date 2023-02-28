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Ahmet Ercan suçu ne? Ahmet Ercan ne yaptı?

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Ercan suçu ne? Ahmet Ercan ne yaptı?

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Gündeme gelen haberlerin ardından Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Ercan suçu ne? Ahmet Ercan ne yaptı?

AHMET ERCANSUÇU NE?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Övgün Ahmet Ercan Gündem Yaşam Haberler

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