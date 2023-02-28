Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Ercan suçu ne? Ahmet Ercan ne yaptı?

Yaptığı paylaşım başını yaktı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Gündeme gelen haberlerin ardından Övgün Ahmet Ercan'ın neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Ercan suçu ne? Ahmet Ercan ne yaptı?

AHMET ERCANSUÇU NE?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.