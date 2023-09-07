Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de deprem riski açısından en az riskli illeri açıkladı. Arama motorlarında ise Ahmet Ercan'ın deprem açıklaması nedir? Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında ne dedi, deprem bekleniyor mu? soruları aratıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, akıllara hangi illerin deprem bakımından daha güvenli olduğu geldi. Ahmet Ercan'ın açıklamalarının ardından Ahmet Ercan'ın deprem açıklaması nedir? Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında ne dedi, deprem bekleniyor mu? soruları gündeme geldi.

AHMET ERCAN DEPREM AÇIKLAMASI NEDİR?

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de deprem riski açısından en az riskli illeri açıkladı. Ercan, "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illerini açıkladı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLLERİ

Ercan, yaptığı paylaşımda, "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara." ifadelerini kullandı.