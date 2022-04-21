Ahmet Dursun kimdir? Ahmet Dursun kaç yaşında, nereli? Ahmet Dursun hayatı ve biyografisi!

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AHMET DURSUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ocak 1978

44 yaşında

Gelsenkirchen, Almanya

Ahmet Dursun (d. 25 Ocak 1978, Gelsenkirchen), Türk eski millî futbolcudur. Futbola SG Wattenscheid 09'da başlayan futbolcu, 1996'da Kocaelispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 1999-2003 arasında bir lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş kariyeriyle zirve yaptı. Çin ve Azerbaycan'da da futbol oynayan Dursun, 2014 yılında profesyonel kariyerine nokta koymuş, 2016'da amatör olarak futbola geri dönmüş ve 2018 yılında memleketi Tokatspor'da futbolu bırakmıştır.

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