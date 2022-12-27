Masterchef konuk şeflerden birisi de Ahmet Dede oldu. İzleyiciler, Ahmet Dede'nin hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Ahmet Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, restoranı nerede? Michelin yıldızlı Ahmet Dede'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne konuk şef olarak katılan Ahmet Dede'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Şef Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

AHMET DEDE KİMDİR?

Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başlayan Ahmet Dede, 3 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ailesiyle Kuşadası'nda yaşayan Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.

Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna gitti ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalıştı. Daha sonra 2 yıldızlı bir restoranda 1 yıl çalıştı. 2 yıl Amsterdam'da kaldı ve orada da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı. Daha sonra tekrar Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başladı. Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoran'da çalıştı. Ardından tekrar Dublin'e geri geldi. 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 de ilk Michelin yıldızını aldı ve kendi restoranını kurma fikri için adımları attı.

Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

Ahmet Dede 26 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olmuştur.