Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'ndaki Gelecek Partisi 28. yasama yılında meclise giren partilerden oldu. Peki, Ahmet Davutoğlu milletvekili mi? Ahmet Davutoğlu kimdir, kaç yaşında, milletvekili oldu mu?

Yeni yasama yılında CHP listelerinden seçime giren 6'lı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti meclisteki yerlerini aldı. Seçmenler çok araştırdığı bir başka konu ise, Ahmet Davutoğlu milletvekili mi? Ahmet Davutoğlu kimdir, kaç yaşında, milletvekili oldu mu? sorularıdır. Tüm detaylar haberimizde…

AHMET DAVUTOĞLU MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı yüzde 49,49 oy oranı ile Meclis'e 322 vekil, Millet İttifakı ise yüzde 35,05 oy oranıyla Meclis'e 213 milletvekili göndermişti. CHP listelerinden seçime giren partiler arasında Gelecek Partisi de bulunuyordu. 28. Dönem Milletvekilleri listesinde Gelecek Partisi'nden 10 milletvekili Meclis'e girerken, TBMM'ye giden vekiller arasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu bulunmuyor.

AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1959 tarihinde Konya'nın Taşkent ilçesinde doğan Davutoğlu, 1983-84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini çift anadal programıyla bitirdi. Yine aynı okulun Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de doktora yaptı.1999–2004 yılları arasında profesör oldu ve Beykent Üniversitesi'nde, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığı, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı. Davutoğlu, uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen ve büyükelçi, eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Vekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2. genel başkanı ve Türkiye Başbakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Şu anda Gelecek Partisi'nde Genel Başkan olarak siyasete devam etmektedir.