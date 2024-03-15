Ahmet Çolakbayraktar kimdir? AK Parti Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayraktar kaç yaşında, nereli?
Ahmet Çolakbayraktar kimdir? AK Parti Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayraktar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri-Kocasinan Belediye Başkan adayı olan Ahmet Çolakbayraktar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Çolakbayraktar'ın yaşını ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayraktar oldu. Peki, Ahmet Çolakbayraktar kimdir? AK Parti Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayraktar kaç yaşında, nereli?
AHMET ÇOLAKBAYRAKTAR KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kayseri- Kocasinan Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.