Ahmet Cihat Sancar kimdir? Ahmet Cihat Sancar kaç yaşında, nereli? Ahmet Cihat Sancar hayatı ve biyografisi!

Medya gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Cihat Sancar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Cihat Sancar kaç yaşında, nereli? Ahmet Cihat Sancar hayatı ve biyografisi! Ahmet Cihat Sancar kimdir?

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AHMET CİHAT SANCAR KİMDİR?

1990 yılında Akçakale'de doğan Ahmet Cihat Sancar, TV sunucusu ve seslendirme sanatçısıdır. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

TRT Haber'de haber spikeri, sunucusu olarak çalıştı. TRT 1'de yayınlanan Kayıp Türkler belgeselinde anlatıcı olarak görev aldı. TRT Çocuk, TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Belgesel kanallarında birçok program seslendirdi.

TRT Diyanet kanalında tematik programlar sundu. TRT Ankara Radyosu'nda haber spikeri olarak görev aldı.