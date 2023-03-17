Ahmet Çalık ne zaman öldü? Ahmet Çalık kaç sene önce nerede, neden öldü? Ahmet Çalık mezarı nerede?

28 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yuman yıldız futbolcu Ahmet Çalık, vefatının ardından unutulmadı. Sporseverlerin sevdiği ve saygı duyduğu futbolcu hakkında Ahmet Çalık kaç sene önce nerede, neden öldü ve Ahmet Çalık ne zaman öldü gibi konular araştırıldı.

Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray formaları ile hafızlara kazınan Ahmet Çalık hakkında Ahmet Çalık ne zaman öldü? Ahmet Çalık kaç sene önce nerede, neden öldü gibi konular merak edildi.

AHMET ÇALIK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiişti. , Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, 11 Ocak 2021 sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki yaşamını yitiren milli futbolcu Ankara'da defnedildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

Galatasaray

2016-17 sezonu ara transfer döneminde, 13 Ocak 2017 tarihinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla ilk resmî maçını 17 Ocak tarihinde Elazığspor ile yapılan Türkiye Kupası karşılaşmasında yaptı. Galatasaray'da geçirdiği 3,5 sezonda 56 maçta oynadı ve 3 gol attı. 3 Ekim 2020 tarihinde Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ₺ ödeyerek feshetti.

Konyaspor

4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ölümüne kadar Konyaspor'da 51 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist yaptı.

Ahmet Çalık'ın mezarı Ankara, Elmadağ Kargalı Mezarlığı'ndadır.