Ahmet Çakar, Gomis paylaşımı ne? Galatasaray'ın dün akşam Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede ilk golü kaydeden ve performansıyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis ile ilgili Ahmet Çakar'ın paylaşımı dikkat çekti. Peki, Ahmet Çakar, Gomis paylaşımı ne? Ahmet Çakar, Gomis paylaşımı nedir?

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, dün Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilk golü atan Gomis ile ilgili paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Galatasaray taraftarlarından tepki görürken, birçok kullanıcı bu paylaşım ile ilgili Ahmet Çakar, Gomis paylaşımı ne? Ahmet Çakar, Gomis paylaşımı nedir? sorularını araştırmakta. İşte detaylar

AHMET ÇAKAR, GOMİS PAYLAŞIMI NE?

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, aslan yürüyüşü yaptığı gol sevinci fotoğrafında Gomis'in kalçasını zum yaparak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notuyla paylaştı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, ünlü yorumcuya "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" şeklinde yorumlar geldi.

AHMET ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ALDI!



Ahmet Çakar'ın yaptığı Gomis paylaşımı sonrası birçok Galatasaraylı taraftar tepki gösterdi.