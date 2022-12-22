Eski hakem ve spor yorumcusu olarak bilinmekte olan Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programı ile birlikte birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, akıllarda Ahmet Çakar Beyaz TV'den Beyaz Futbol'dan ayrılıyor mu? Sorularının oluşmasına neden oldu. Peki, Ahmet Çakar Beyaz TV'den Beyaz Futbol'dan ayrılıyor mu? Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrılacak mı?

Bir dönem sona mı eriyor? Ahmet Çakar'ın paylaşımı herkesin kafasını karıştırdı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programa dair yaptığı paylaşım ile birlikte Ahmet Çakar Beyaz TV'den Beyaz Futbol'dan ayrılıyor mu? Sorusunun merak edilmesine sebep oldu. Programın sevenleri başta olmak üzere Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrılacak mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ahmet Çakar Beyaz TV'den Beyaz Futbol'dan ayrılıyor mu? Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrılacak mı?

AHMET ÇAKAR BEYAZ TV'DEN BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILIYOR MU?

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programından ayrılacağına ilişkin bir mesaj paylaştı. Beyaz TV'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan başarılı yorumcunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

"BELKİDE AYRILIYORUZ"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemli yol ayrımına geldik. Beyaz TV ve arkadaşlar galiba. Belki de ayrılıyoruz" ifadelerine yer vermesi kullanıcılar tarafından ayrılık ve veda şeklinde algılandı.