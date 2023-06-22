Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ahmet Berat Çonkar ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ahmet Berat Çonkar kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ahmet Berat Çonkar ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ahmet Berat Çonkar kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

AHMET BERAT ÇONKAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Ahmet Berat Çonkar, 1976 yılında Ankara'da doğdu.

Aslen Bolu, Gerede'lidir.

İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da Hazar ilkokuıu ve Özel Muradiye Koleji'nde tamamladı. Türkiye 42.'si olarak kazandığı Boğaziçi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu.

2000 yılına kadar istanbul'da özel sektörde Dış Ticaret Müdürü olarak çalıştı. işletme Yüksek Lisansı (MBA) ve Uluslararası Ticaret ve Finans Yönetimi (Master of International Business) tahsili için Florida Eyaleti'nde bulunan University of Miami'den burs ve asistanlık kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

2002 yılında yüksek lisans tahsilini tamamlayarak, merkezi New York'ta bulunan; finans, global ödemeler ve seyahat hizmetleri sahasında f'aaliyet gösteren American Express firmasının Miami'de bulunan, Latin Amerika ve Karayipler Genel Merkezi'nde Yeni iş Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında aynı firmanın Kurumsal Hizmetler grubunda, Karayip Adaları Bölgesi'nden sorumlu Uluslararası Satlş ve Yeni iş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

2007 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul l. Bö|ge 17. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerden Sonra 2 yıl süre ile Ekonomi ve Dış Politika alanında Başbakan Danışmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni, Oxford Üniversitesi Türk Diplomat Eğitim Programı'nı ve Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Uzmanlık Programı'nı (ATAUM) tamamladı.

2009 - 2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Dışişleri Danışmanı olarak görev yaptı. Başbakan'ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın çok sayıda yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde kendilerine eşlik etti ve üst düzey diplomatik görüşme ve kabullerinde hazır bulundu. TBMM Başkanı'nın tüm dış ilişkiler ve parlamenter diplomasi çalışmalarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinde sorumluluk üstlendi.

2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul l. Bölge'den milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATOPA Türk Grubu üyesi oldu. AK Parti Dış Ilişkiler Başkan Yardımcılığl görevine getirildi. Ayrıca Kolombiya Dostluk Grubu Başkanlığı ve Almanya Dostluk Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 16 Ekim 2014 tarihinden itibaren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

22 Haziran 2023 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılığını atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Berat Çonkar, iyi derecede İngilizce, orta seviyede İspanyolca bilmektedir.