Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ahmet Bağcı ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ahmet Bağcı ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

AHMET BAĞCIKİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Ahmet Bağcı, 1981 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğmuştur. 2004 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirmiştir.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2011 yılında "Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Mali Kural: Brezilya ve Türkiye Ekonomisi Analizi" adlı tez ile yüksek lisans ve 2017 yılında "Tasarruf, Finansal Gelişmişlik ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği" adlı tez ile doktora derecesini almıştır.

2004-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Uzman Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında Sayıştay'da Meslek Mensubu olarak görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2013-2014 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığında Danışman olarak görev yapmıştır.

2014-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde görev yapan Bağcı, 03.01.2018 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Dr. Ahmet Bağcı'nın Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerindeki görevleri şunlar:

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TARNET Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı

İngilizce bilen Ahmet Bağcı, evli, 1 çocuk babasıdır.