Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ahmet Arıbaş kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ahmet Arıbaş kimdir? Yeni Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Arıbaş hayatı ve biyografisi!

Ahmet Arıbaş kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ahmet Arıbaş kimdir? Yeni Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Arıbaş hayatı ve biyografisi!

AHMET ARIBAŞ KİMDİR?

Ahmet Arıbaş, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne atandı. Aksaray doğumlu olan Ahmet Arıbaş 2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2014'te bu görevinden ayrılan Arıbaş 27.12.2018 tarihli kararname ile Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; 2 Ekim 2021 tarih, 31616 sayı ve 2021/467 kararı ile bazı vali ve emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi. Karara göre; Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.