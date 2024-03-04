Ahmet Aras kimdir? CHP Muğla Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Muğla Belediye Başkan adayı ise Ahmet Aras oldu. Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ARAS KİMDİR?

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da doğmuştur. Fen Lisesi'nde parasız yatılı olarak eğitim görmüştür ve ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirerek Askeri Lise sınavını kazanmıştır. Maltepe Askeri Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olmuştur. Konya'da göreve başlamış ve ardından Üsteğmen rütbesini alarak görevine devam etmiştir. Daha sonra Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanmıştır ve sonrasında Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelmiştir. NATO önderliğindeki KFOR'a atanmıştır.

2013 yılında emekli olan Aras, Bodrum'da turizm işletmesi KEFİ'yi açmıştır. Bodrum Lions Kulübü'ne katılmış ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. 2018 yılında CHP'ye üye olan Aras, 2019'da Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir. Ayrıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Kastamonu Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. 2024 yerel seçimlerinde CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı olmuştur.