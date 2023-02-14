Ahmet Akpolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Akpolat geliyor. Peki, Ahmet Akpolat kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Ahmet Akpolat'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Ahmet Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

AHMET AKPOLAT KİMDİR?

Ahmet Akpolat CNN Türk kameraman şefidir. Ahmet Akpolat 1980 İstanbul doğumludur.

Ahmet Akpolat, 2002 yılında CNN Türk haber merkezinde haber kameramanı asistanı olarak mesleğine başladı. SKY Türk ve haber'>Haber Türk televizyonlarında, haber kameramanı olarak çalıştı. 2012 yılında mesleğe ilk başladığıCNN Türk'e geri döndü. 2021 yılında NTV haber merkezine transfer oldu ve haber kameramanı olarak mesleğine devam etti. Ahmet Akpolat şimdilerde CNN Türk kameraman şefi olarak mesleğine devam etmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ahmet Akpolat'ın Twitter'da 3300 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 8 bin takipçisi vardır.