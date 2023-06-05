14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. MYK üyesi olan Aylin Yaman ise merak edildi. Peki, Aylin Yaman kimdir? Aylin Yaman kaç yaşında, nereli?

Aylin Yaman kimdir? Aylin Yaman kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. MYK üyesi olan Aylin Yaman kimdir? Aylin Yaman kaç yaşında, nereli?

AYLİN YAMAN KİMDİR?

Doğum Yeri/Tarihi: Ankara/10.11.1967

İlk Öğrenim: 1973-1978 Ankara Çankaya İlkokulu

Orta ve Lise Öğrenimi: 1978-1985 TED Ankara Koleji

Üniversite Öğrenimi: 1985-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Eğitim ve İş Tecrübesi: 1992-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1996-1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Fizyoloji Uzmanı

1995 yılında 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanında "observer"

2000 Ankara Güven Hastanesi'nde Yönetim Kadrosu'na geçiş

2000-2002 Ankara Güven Hastanesi Hasta Hizmetleri Direktörü. (Bu dönemde tıbbi kayıt ve arşiv sistemleri, ICD tanı kodlamaları, Hastane İşletim Sistemleri üzerine çalışmalar yaptı)

2002- 2004 Ankara Güven Hastanesi Kurum İlişkileri Direktörü. (Bu dönemde Türk Tabipler Birliği fiyatlandırma sistemleri, Sağlık Uygulama Tebliği eğitimleri aldı. Özel sağlık sigortacılığı, Meclis ödeme sistemleri, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK anlaşmaları çalışmalarını yürüttü.)

2004-2008 Ankara Güven Hastanesi Kalite Koordinatörü. (Bu dönemde, ISO 9000; ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelendirme süreçlerinde görev aldı. 2008 yılında hastanenin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesinin alınması sürecinde görev aldı.)

2008-2013 Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı. (Bu dönemde Kalite Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmalar yaparak, 2011 yılında hastanenin ikinci kez JCI akreditasyonu sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma, Mevzuat yönetimi süreçlerinde görev aldı. Yine aynı dönemde Sağlık İnsan Kaynağı işleyişini yürüterek, hastane Tüp Bebek ruhsatlandırması, Evde Bakım merkezi kurulması, patoloji merkezi kurulması, eczane ve ilaç yönetimi yapılandırılması, tıbbi onkoloji departmanı ruhsatlandırılması, meme merkezi yapılanması, nükleer tıp uygulamaları süreçleri ve solid organ transplantasyonu (karaciğer ve böbrek nakli) merkez kurma çalışmalarında görev aldı.)

2013 Ankara Güven Hastanesi Genel Müdürü. ( 2014 yılında Güven Çayyolu Sağlık Kampüsünün açılış çalışmalarında görev alarak, sorumluluk alanına, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü dahil edildi. Aynı dönemde Sağlık turizmi çalışmalarını başlatarak, farklı ülkelerde irtibat büroları kurma ve uluslararası hasta transferi süreçlerini yürüttü. 2017 yılında hastanenin dördüncü kez JCI akreditasyonu sürecinde görev aldı.)

Genel Müdürlük sürecinde Patoloji, organ nakli ve meme merkezlerinin uluslararası kayıt ve akreditasyon süreçlerini ve hastane bünyesine Radyasyon Onkolojisi Departmanının eklenmesi sürecini yürüttü.

2018 Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi.

2019-2020 Temmuz Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı.