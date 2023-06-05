14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. MYK üyesi olan Ahmet Akın ise merak edildi. Peki, Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli?

Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. MYK üyesi olan Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli?

AHMET AKIN KİMDİR?

1973 Balıkesir/Gönen doğumludur. 25-26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 25 ve 26. Dönemde Dışişleri Komisyonu, 26. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)üyelikleri yaptı.

29.01.2016 - 10.08.2020 tarihleri arasında Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yaptı. 27. Dönem Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi. CHP 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek, MYK'da Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngiltere'de Dil ve Ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezuniyeti sonrasında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yüksek lisansını yaptı. İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi' üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca dillerini konuşuyor. Evli ve iki çocuk babası.