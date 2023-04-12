Ahmet Akın hangi partiden? sorusu gündemde yer alıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Akın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Akın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Akın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Akın'ın hayatını araştırıyor. Ahmet Akın'ın hangi partiden olduğu ise bir diğer merak konusu oldu. Peki, Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın hangi partiden? Ahmet Akın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen'de doğdu. Baba adı Erdal, anne adı Nejla'dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından, İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü.

İspanya'da farklı tarihlerde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 25. dönem Balıkesir Milletvekili İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET AKIN HANGİ PARTİDEN?

27. dönem CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu.