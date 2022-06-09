Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi nedir? - Haberler

37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi, kurultay sonrası CHP MYK'sinde enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Peki, Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın (d. 13 Ağustos 1973, Gönen, Balıkesir), Türk iş adamı ve siyasetçi. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Balıkesir milletvekilidir.

13 Ağustos 1973 tarihinde Erdal ve Nejla çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamlamasının ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge şehrinde Eurocenter kursunda Dil ve Ekonomi eğitimleri alan Akın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimini tamamladı. "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine İspanya'da farklı tarihlerde birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini konuşabilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olabilmek için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Akın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Balıkesir milletvekili olarak seçildi ve 26. dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu'nda üye olarak yer aldı. 2016 yılında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile birlikte mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde 15 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndüğü duyuruldu. 2018 genel seçimlerinde Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi ve tekrar milletvekili seçildi.

2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak kararı sonrasında, İYİ Parti adayı İsmail Ok lehine adaylıktan çekildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi, kurultay sonrası CHP MYK'sinde enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Haberler.com - Gündem