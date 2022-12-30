Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Akcan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Akcan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Akcan kimdir? Ahmet Akcan kaç yaşında, nereli? Ahmet Akcan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Akcan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Akcan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Akcan kimdir? Ahmet Akcan kaç yaşında, nereli? Ahmet Akcan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET AKCAN KİMDİR?

Ahmet Akcan (d. 17 Şubat 1958, Bursa) Türk teknik direktör. Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı teknik direktörün ve Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapmıştır. Ayrıca Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu yaşamış, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.

Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig ekibinde teknik direktörlük yapmıştır. Son olarak 2009-2010 sezonu 2. yarısında Orduspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.