Ahmet Akay kimdir? Ahmet Akay kaç yaşında, nereli? Ahmet Akay hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ahmet Akay hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Akay kimdir? Ahmet Akay kaç yaşında, nereli? Ahmet Akay hayatı ve biyografisi!

1959 yılında Şanlıurfa Akçakale'de doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1994 yılında halkın isteğiyle, çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden istifa ederek Anavatan Partisi'nden Akçakale Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 1994 yılında Akçakale Belediye Başkanı seçilen AKAY, 1999 Yerel Seçimlerinde II. Dönem Anavatan Partisi'nden, 2004 yılında ise AK Parti'den III. Dönem Akçakale Belediye Başkanı seçilerek, 15 yıl boyunca Akçakale'de belediye başkanlığı yapmıştır.

Son olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi ve Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekilidir. Türkiye'nin Irak, Ürdün ve Suriye ile ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermiştir.

Seçim bölgesi Şanlıurfa'da aşiretler arasında yaşanan birçok husumetin ve kan davasının Barış ile sonuçlanmasında her zaman öncü olmuştur. Şanlıurfa'nın sınır bölgesi olması hasebiyle dost ve kardeş Suriye ve Irak'tan gelen sığınmacılara yönelik çok sayıda çalışmada yer almıştır.

Evli ve 8 çocuk babası olan AKAY, çok iyi derecede Arapça bilmektedir