Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu'nun resmi siteden yaptığı açıklamanın ardından futbolseverler Ahmet Ağaoğlu istifa mı etti, neden istifa etti? Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'dan neden ayrıldı? sorularını araştırdı.

Son günlerde gündemde yer alan isimlerden biri Ahmet Ağaoğlu ile ilgili merak edilenler var. Trabzonspor Başkanı olan ismin istifası ise gündemde yerini aldı. Futbolseverler ise Ahmet Ağaoğlu istifa mı etti, neden istifa etti? Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'dan neden ayrıldı? sorularını araştırdı.

AHMET AĞAOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu resmi siteden yaptığı açıklamada, "Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İTİBARIYLA GÖREVLERİMDEN İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"MİNNET VE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

"HAYATIM BOYUNCA YAŞAYABİLECEĞİM EN ONURLU GÖREVDİ"

Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir.

Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yanyana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır.