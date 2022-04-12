Ahmed Sayed Zizo kimdir? Ahmed Sayed Zizo nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadro yapılandırması için harekete geçti. Başkan Ali Koç'un istediği Mısırın Zamalek kulübünde forma giyen Ahmed Sayed Zizo için nabız yoklamakta. Sağ kanatta oynayan Zizo Kimdir? Ahmed Sayed Zizo nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

AHMED SAYED ZİZO NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Ahmed Sayed 10 Ocak 1996 yılında doğmuştur. 26 yaşındadır. Zizo olarak bilinir, Mısır Premier Ligi kulübü Zamalek ve Mısır milli takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Mısırlı profesyonel bir futbolcudur.

Kulüp Kariyeri

Sayed, Belçika Pro League'deki ilk maçına 29 Mart 2014'te Waasland-Beveren'e 2013-14 sezonunda deplasmanda 0-2 yendikleri maçta çıktı, 50 dakika sonra Souleymane Diomande'nin yerini aldı. 2014-2017 yılları arasında Lierse forması giydiği ilk dört sezonunda 72 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Ocak 2017'de Sayed , 2016-17 sezonunun geri kalanı için satın alma opsiyonlu olarak Primeira Liga takımı Nacional'a kiralandı.







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