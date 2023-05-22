Ahmed Cevad kimdir? Çırpınırdı Karadeniz yazarı kimdir? Şair Ahmed Cevad'ın hayatı ve biyografisi! Ahmed Cevad nereli, kaç yaşında vefat etti?

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AHMED CEVAD KİMDİR?

Ahmet Cevad (Azerice: ?hm?d Cavad) (5 Mayıs 1892, Seyfali köyü, Şemkir ilçesi — 13 Ekim 1937), Azerbaycanlı şair. Ahmed Cevad, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın sözlerini ve Kafkas İslam Ordusu zamanında "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini yazmıştır. Stalin'in Büyük Temizlik adıyla toplumda geniş yankı bulan tasfiye hareketi sonucunda, "karşı-devrimci" olarak suçlanıp idam cezasına çarptırılmış ve 1937 yılında idam edilmiştir.

Kaplan Postlu Adam çevirisi

Ahmed Cevad, Gürcü şair Şota Rustaveli'nin Kaplan Postlu Adam adlı eserini Gürcüceden Azericeye çeviren ilk kişi olarak da bilinir. Bu çevirisi ancak 1978'de, Kiril'e dayalı Azeri alfabesiyle P?l?ng d?risi geymiş p?hl?van adıyla basılmıştır. P?l?ng d?risi geymiş p?hl?van adlı bu çeviri, küçük değişikliklerle Bilal Dindar ve Zeynelabidin Makas tarafından Türkçeye aktarılmış ve 1991'de Kaplan Postlu Şövalye adıyla basılmıştır.

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