Ahmak ne demek? Ahmak kime denir? TDK'ya göre ahmak nedir?

Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan ahmak kelimesi anlamı merak ediliyor. Peki, Ahmak ne demek? Kimleree ahmak denir? TDK'ya göre ahmak anlamı nedir?

Ahmak ne demek? Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan ahmak kelimesi anlamı merak ediliyor. Peki, Ahmak ne demek? Kimleree ahmak denir? TDK'ya göre ahmak anlamı nedir? İşte detaylar...

AHMAK NE DEMEK?

Ahmak, aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekası pek gelişmemiş, aptal, bön, budala kimse demektir.

TDK'DA AHMAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal:

"En doğru, en yüksek fikir, bir cahil veya ahmağın elinde gülünç, değersiz bir hâle gelebilir." - Mehmet Kaplan