Ahlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı? Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek, fiyatı ne? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ahlatcı Doğal Gaz halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar iseAhlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı? Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek, fiyatı ne? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı.