Ahlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı? Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek, fiyatı ne? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ahlatcı Doğal Gaz halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar iseAhlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı? Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek, fiyatı ne? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı.
Ahlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı?sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Ahlatcı Doğal Gaz halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Ahlatcı Doğal Gaz oransal mı, eşit dağılım mı? Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek, fiyatı ne? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Ahlatcı Doğal Gaz halka arz tarihi!
Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.
Ahlatcı Doğal Gaz halka arz sonuçları 19 Aralık'ta açıklanmasıyla beraber 22 Aralık'ta borsada işlem görmesi tahmin ediliyor.
Ahlatcı Doğal Gaz'ın halka arz tarihi 14-15-16 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
Ahlatcı Doğal Gaz 66,00 TL'den halka arz olacak.
Ahlatcı Doğal Gaz'ın hisse kodu #AHGAZ olarak açıklandı.
Ahlatcı Doğal Gaz şirketi 52,750,000 Lot veriyor.