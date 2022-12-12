Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ahlatcı Doğal Gaz halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz fiyatı ne kadar? Ahlatcı Doğal halka arz hangi bankalar? Ahlatcı hisse kodu mu? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...