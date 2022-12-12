Ahlatcı Doğal Gaz ne zaman borsada işlem görecek? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz fiyatı ne kadar?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ahlatcı Doğal Gaz halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz fiyatı ne kadar? Ahlatcı Doğal halka arz hangi bankalar? Ahlatcı hisse kodu mu? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Ahlatcı Doğal Gaz halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Ahlatcı Doğal Gaz halka arz ne zaman? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz fiyatı ne kadar? Ahlatcı Doğal Gaz halka arz hangi bankalar? Ahlatcı Doğal Gaz hisse kodu mu? sorularını merak ediyor. İşte Ahlatcı Doğal Gaz halka arz tarihi!
Ahlatcı Doğal Gaz halka arz sonuçları 19 Aralık'ta açıklanmasıyla beraber 22 Aralık'ta borsada işlem görmesi tahmin ediliyor.
Ahlatcı Doğal Gaz'ın halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
Ahlatcı Doğal Gaz 66,00 TL'den halka arz olacak.
Ahlatcı Doğal Gaz'ın hisse kodu #AHGAZ olarak açıklandı.
Ahlatcı Doğal Gaz şirketi 52,750,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.