Ahlat'ta kartpostallık dolunay manzarası - Haberler

Ahlat'ta kartpostallık dolunay manzarası
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
(Özkan Olcay/İHA)
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