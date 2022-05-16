Ahlat'ta kartpostallık dolunay manzarası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat'ta kartpostallık dolunay manzarası

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

(Özkan Olcay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title