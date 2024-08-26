AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı?

Kabine Toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt ziyaretleri, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel olarak düzenlendi. Erdoğan'ın liderliğindeki kabine, ilk defa Ahlat'ta toplandı, bu da toplantının tarihî önemini artırdı. Ahlat'taki bu ilk toplantı, yerel halk ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ahlat hangi ile bağlı? Detaylar haberimizdedir...

AHLAT NEREDE?

Ahlat, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Van Gölü'nün kuzeydoğusunda, Bitlis il merkezinin yaklaşık 70 kilometre doğusunda bulunur. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Ahlat, Selçuklu dönemine ait birçok anıt ve mezarın yer aldığı önemli bir merkezdir. Aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı bölge olarak da bilinir.

AHLAT HANGİ İLE BAĞLI?

Ahlat, Türkiye'nin Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Bitlis'in doğusunda yer alan bu ilçe, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinir.