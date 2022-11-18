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Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü ortaya çıktı! Kıyafetler farklı, elinde yine gül var

Genel Haberleri

Taksim'de 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Kadın teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görülürken, farklı bir kıyafet giydiği de dikkatlerden kaçmadı.

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kanlı saldırı Türkiye gündemindeki yerini korurken, dün akşam tutuklanan Suriye uyruklu terörist Albashır'ın patlamadan 9 gün önce İstiklal Caddesi'ne gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

KIYAFETLER FARKLI AMA ELİNDE YİNE BİR GÜL VAR

4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde yine gül olduğu görüldü. Farklı kıyafet giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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