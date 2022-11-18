Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü ortaya çıktı! Kıyafetler farklı, elinde yine gül var

Taksim'de 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Kadın teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görülürken, farklı bir kıyafet giydiği de dikkatlerden kaçmadı.