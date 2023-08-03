AHL Pay, Finansal Çözümlerle Öne Çıkıyor

AHL Pay, TL ve döviz cinsi cüzdan hizmetleri, para transferi, fatura ödemeleri ve ön ödemeli kart gibi ürün ve hizmetleri ile ön plana çıkıyor. Ahlatcı Holding iştiraki olan Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, AHL Pay markası ile yenilikçi ve güvenli finansal çözümler sunuyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere mobil uygulama üzerinden hizmet veren AHL Pay, finansal işlemleri her yerde ve her zaman gerçekleştirme özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca kuyumculuk sektörüne özel olarak geliştirilen AltınPOS ve e-ticaret firmalarına sunulan SanalPOS ürünleri ile de ödeme çözümlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. AHL Pay, BenimFaturam.com.tr ile fatura ödemelerinde de zamandan tasarruf sağlıyor.

AHL Pay, TL ve döviz cinsi cüzdan hizmetleri, para transferi, fatura ödemeleri ve ön ödemeli kart gibi ürün ve hizmetleri ile ön plana çıkıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Holding iştiraki olan Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, AHL Pay markası ile yenilikçi ve güvenli finansal çözümlerle lider bir konuma yükseliyor.

Bireysel ve kurumsal müşterilerine AHL Pay mobil uygulaması ile TL ve döviz cinsi cüzdan hizmetleri, para transferi, fatura ödemeleri, ön ödemeli kart gibi ürün ve hizmetler sunuyor. Bu hizmetler, müşterilere finansal işlemlerini her yerde ve her zaman gerçekleştirme özgürlüğü sunuyor.

AHL Pay, sadece bireysel müşterilere değil, aynı zamanda Ticari ve Kurumsal müşterilere de güçlü finansal çözümler sağlıyor. Özellikle POS işlemlerindeki yenilikçi ödeme çözümleri, işletmelerin finansal işlemlerini kolaylıkla yönetmelerini mümkün kılıyor.

AHL Pay'in kuyumculuk sektörüne özel olarak geliştirdiği AltınPOS, ödeme işlemi sonrasında kur riskini ortadan kaldıran, TL olarak alınan ödemenin altına dönüştürülmesini sağlayan ve kuyum ürünlerinin tedarik edildiği entegre bir altyapı niteliğini taşıyor.

E-ticaret firmalarına sunulan SanalPOS ürünü, telefonların veya tabletlerin POS cihazına dönüşmesini sağlayan CepPOS ürünü ile de ödeme çözümlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergileniyor.

Dijital çağın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren AHL Pay, yeni hizmeti BenimFaturam.com.tr ile fatura ödemelerinde de zamandan tasarruf sağlıyor.

BenimFaturam.com.tr ile yüzlerce kurumun elektrik, su, doğalgaz, telefon ve telekomünikasyon faturalarının herhangi bir kartla ödenmesine imkanı sunulurken, anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya kadar taksitlendirme avantajı uygulanıyor. BenimFaturam.com.tr ayrıca fatura ödemesini gerçekleştiren kullanıcılara yüzde 1 nakit iade avantajı da sağlıyor. AHL Pay, geniş kaynakları ve güçlü altyapısıyla finans sektöründeki değişimlere hızla uyum sağlayarak, teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları en etkin biçimde kullanan bir finans kurumu olarak öne çıkmaya devam etmeyi planlıyor.