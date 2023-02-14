Ahbap nedir, ne işe yarar? Ahbap Derneği ne zaman kuruldu?

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AHBAP NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

AHBAP NE İŞE YARAR?

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Haluk Levent

AHBAP DERNEĞİ NE ZAMAN KURULDU?

Ahbap Derneği, müzisyen ve hayırsever Haluk Levent tarafından kurulan, dayanışmaya ve yardımlaşmaya dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

Haluk Levent'in, sosyal medya hesabının takipçi sayısının artması üzerine bu tanınırlığı, Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olan insanlarla yardım edebilecek kişi ve kuruluşları birbiriyle buluşturmada kullanmak niyetiyle başlattığı çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.Bu çalışmalar sonucu Ahbap Platformu (Anadolu Halk ve Barış Platformu) adlı yardımlaşma platformu oluşmuş; Ahbap Platformundaki çalışmaları koordine etmek üzere 31 Temmuz 2017'de Ahbap Derneği kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

2023 itibariyle Türkiye'nin 68 şehrinde gönüllü ağı bulunur.[kaynak belirtilmeli] Sürdürülebilir dayanışma, iş birliği, şiddetsiz iletişim, burs, tıbbi yardım, insani yardım, özel etkinlikler, kampanyalar, eğitim, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında faaliyetler düzenlemektedir.

Çalışmaları, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Vakıf İnsan Ödülü'ne ve Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değerler Ödülü'ne değer görülmüştür.