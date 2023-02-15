Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!
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Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Halk yardım seferberliği ile bölgeye yardım yapmaya başladı. Peki, Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!
6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası bağış organizasyonları yapılırken Ahbap nasıl bağış yapılır merak edilir. Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!
AHBAP'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
Dünyanın her yerindeki bankalardan Ahbap derneği resmî banka hesaplarına, döviz havalesi gönderilebilmektedir.
Yurtdışından yapılacak ödemeler için: Swift Kodu "ISBKTRIS"
Ahbap yardımlarını, projelerini sürdürülebilir kılmak için Ahbap Derneği'ne ait hesap numaraları:
TL Hesabı
1021-1380059
IBAN
TR120006400000110211380059
USD Hesabı
1021-2150262
IBAN
TR320006400000210212150262
EUR Hesabı
1021-2150277
IBAN
TR150006400000210212150277
GBP Sterlin Hesabı
IBAN
TR370006400000210212260849