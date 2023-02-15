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Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!

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Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!

Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Halk yardım seferberliği ile bölgeye yardım yapmaya başladı. Peki, Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!

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6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası bağış organizasyonları yapılırken Ahbap nasıl bağış yapılır merak edilir. Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!

AHBAP'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Dünyanın her yerindeki bankalardan Ahbap derneği resmî banka hesaplarına, döviz havalesi gönderilebilmektedir.

Yurtdışından yapılacak ödemeler için: Swift Kodu "ISBKTRIS"

Ahbap nasıl bağış yapılır? Deprem Ahbap bağış banka hesap numaraları!

Ahbap yardımlarını, projelerini sürdürülebilir kılmak için Ahbap Derneği'ne ait hesap numaraları:

TL Hesabı

1021-1380059

IBAN

TR120006400000110211380059

USD Hesabı

1021-2150262

IBAN

TR320006400000210212150262

EUR Hesabı

1021-2150277

IBAN

TR150006400000210212150277

GBP Sterlin Hesabı

IBAN

TR370006400000210212260849

AHBAP BAĞIŞ SAYFASI

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