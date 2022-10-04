Sosyal medya kullanıcıları AHBAP Derneği'nin resmi twitter hesabını aramada bulamayınca hesabın neden açık olmadığını araştırmaya başladı. AHBAP hesabının neden olmadığı merak konusu oldu. Peki, AHBAP hesabı çalındı mı? AHBAP Twitter hesabı neden kapandı? İşte detaylar...

AHBAP Derneği'nin resmi Twitter hesabını kapandığını gören kullanıcılar AHBAP Twitter hesabının neden kapandığını araştırmaya başladı. AHBAP hesabı neden açık değil sorusu merak konusu oldu. Sosyal medyada son dönemde hızla artan siber saldırılara maruz kalan son kurum Haluk Levent'in AHBAP Derneği oldu. Durumla ilgili derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, AHBAP hesabı çalındı mı? AHBAP Twitter hesabı neden kapandı? Detaylar haberimizde...

AHBAP HESABI ÇALINDI MI?

Sosyal medyada son dönemde hızla artan siber saldırılara maruz kalan son kurum Haluk Levent'in AHBAP Derneği oldu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ailelere yardım ettikleri AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hackerların yardım bekleyen ailelerden hesabı geri vermek için 25 bin TL para talep ettiğini belirtti. Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" ifadelerini kullandı.

AHBAP TWİTTER HESABI NEDEN KAPANDI?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını açıkladı. Çalan kişilerin hesabı geri vermek için istediği parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen"