Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahat Andican hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahat Andican kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi!!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahat Andican hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahat Andican'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ahat Andican kimdir? Ahat Andican kaç yaşında, nereli? Ahat Andican hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHAT ANDİCAN KİMDİR?

Abdul Ahat Andican (d. 1 Nisan 1951, Afganistan), Türk doktor, siyasetçi ve yazardır. Özbekistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Afganistan'ın Kunduz şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Hacı Yoldaş, annesinin adı Bibi Hacire'dir. Ailesiyle birlikte 1953 yılında Türkiye'ye göç etti ve ailesi Akşehir'e yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'na asistan olarak girdi. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü. Aynı Fakültede Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. 1984 yılında Ahat Andican ve arkadaşlarının çalışmalarıyla ile 12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği yeniden kuruldu, dernek başkanlığına Ahat Andican seçildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.

20. ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 55. Hükûmet'te Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü yaptı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. İYİ Parti'ye katıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi ve 8 Kasım 2018 tarihinde grup başkanlığı görevinden istifa etti. İstanbul Başakşehir'de adını taşıyan bir ortaokul bulunmaktadır. Andican, evli ve 2 çocuk babasıdır.