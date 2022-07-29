Ah Nerede Zehra kimdir? Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Zehra' karakterini kim canlandırıyor?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Zehra kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Zehra' kim canlandırıyor? Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Nihal (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

Yılmaz (Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Cenker (Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)

AH NEREDE ZEHRA KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Zehra karakterini "Nil Keser" canlandırmaktadır.

NİL KESER KİMDİR?

Nil Keser 25 Mart 1995 İstanbul doğumludur. Nil Keser önceden ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi Defne karakteriyle tanınıyor. 1.71 boyunda olan başarılı oyuncu şimdilerde Ah Nerede dizisinde Zehra karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Nil Keser'in İnstagram hesabında 1.7 milyon takipçisi bulunmaktadır.