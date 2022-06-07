Ah Nerede - Tanıtım - Haberler

Oktay Çubuk ve Nil Keser'in başrollerini paylaşacağı 'Ah Nerede' yakında Star'da!

10. Ev Yapım imzalı 'Ah Nerede' dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstleniyor. Senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy'a, orjinal film senaryosu Sadık Şendil'e ait olan film, geçmişten günümüze yeniden hayat buluyor.

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

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