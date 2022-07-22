Ah Nerede son bölüm izle! Star TV Ah Nerede 3. bölüm full HD izle! Ah Nerede yeni bölümde neler olacak?

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AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır.

Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

AH NEREDE SON BÖLÜM İZLE!

Ah Nerede son bölüm izlemek için AH NEREDE SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

AH NEREDE 3. BÖLÜM İZLE

Ah Nerede 3. bölüm izlemek için AH NEREDE 3. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

AH NEREDE OYUNCU KADROSU