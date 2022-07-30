Ah Nerede Sera kimdir? Miray Akay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Sera' karakterini kim canlandırıyor?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Sera kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Sera' kim canlandırıyor? Miray Akay kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE SERA KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Sera karakterini "Miray Akay" canlandırmaktadır.

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, (d. 17 Temmuz 2000; Ukrayna), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna'da, Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneden dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.