Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Ah Nerede ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ah Nerede dizisi yeni bölümü hangi gün? Pazartesi mi Cuma mı?

AH NEREDE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ah Nerede dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

AH NEREDE DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekrana geliyor. Dizinin ilk bölümü 1 Temmuz Cuma 2022 tarihinde yayınlanmıştı.

AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NE?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

(Reyhan Asena Keskinci)

Burçak (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

(Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

(Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)