Farklı konusuyla insanların dikkatini çekmeyi başaran ah nerede dizisi oldukça merak edilmekte. Birçok kişi ah nerede dizisinin 7. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Ah nerede fragman yayınlandı mı? Ah nerede 7. bölüm Final fragmanı izle!

Senaryosuyla insanların dikkatini çekmeyi başaran dizi, insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. 7. bölümü ile birlikte final vereceğini açıklayan dizinin oyuncuları da merak edilenler arasında. Peki Ah nerede fragman yayınlandı mı? Ah nerede 7. bölüm Final fragmanı izle!

AH NEREDE FRAGMAN

AH NEREDE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar. Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır.

AH NEREDE DİZİSİNİN OYUNCULARI