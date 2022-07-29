Ah Nerede Ferit kimdir? Ah Nerede 'Ferit Şerbetlioğlu' kim canlandırıyor? Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Ferit kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Ferit Şerbetlioğlu' kim canlandırıyor? Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Nihal (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

Yılmaz (Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Cenker (Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)

AH NEREDE FERİT KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Ferit Şerbetlioğlu karakterini "Oktay Çubuk" canlandırmaktadır.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Oktay Çubuk, şimdilerde Sol Yanım dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır. Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur. Genç oyuncu Instagram adresinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oktay Çubuk şimdilerde Ah Nerede dizisinde başrol karakter Ferit'i canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2022 : Ah Nerede (Ferit) (TV Dizisi)

2020 : Sol Yanım (Ali) (TV Dizisi)

2019 : Aşk Ağlatır (Fırat) (TV Dizisi)

2017 : Cennetin Gözyaşları (Ömer) (TV Dizisi)