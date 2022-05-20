Ah Nerede dizisi oyuncuları! Ah Nerede hangi kanalda, hangi gün? - Haberler

Ah Nerede dizisi oyuncuları kim, merak edilen konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy'a, orjinal film senaryosu Sadık Şendil'e ait olan film, geçmişten günümüze yeniden hayat buluyor. Ah Nerede hangi kanalda, hangi gün? İşte, Ah Nerede dizisi oyuncuları...

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI

Zehra (Nil Keser), (1-)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk), (1-)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu), (1-)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü), (1-)

Perihan (Derya Alabora), (1-)

Ali (Mert Carim), (1-)

Burçak (Asena Keskinci), (1-)

Nihal (Berfe Sancak), (1-)

Sera (Melis Özçimen), (1-)

Huriye (Bala Atabek), (1-)

(Orhan Ekşin), (1-)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran), (1-)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert), (1-)

(Samet Kaan Kuyucu), (1-)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz), (1-)

AH NEREDE'NİN KONUSU

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar.

Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

Bu planın mimarı ise; annesi Perihan (Derya Alabora), abisi Ali (Mert Carim), kuzeni Huriye (Bala Atabek) ve yeğeni Duygu (Ahsen Türkyılmaz) ile yaşayan Zehra (Nil Keser) olur.

Erkeklere güvenmeyen Zehra, genç kadınların birbirini yemek yerine onlara bunu yapan adamdan intikam almalarını öğütler. Ancak bilmediği bir şey vardır. Zehra, çapkın Ferit'ten alınacak intikamın başrolü olacaktır.

Ferit'in Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler iyice karışır…

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