Ah Nerede dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ah Nerede dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Ah Nerede ne zaman başlayacak?

Ah Nerede, 10. Ev imzalı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı, yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak olan romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kimler? Ah Nerede dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Ah Nerede ne zaman başlayacak?

AH NEREDE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ah Nerede dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Henüz ilk bölüm hangi gün yayınlanacak açıklanmadı.

AH NEREDE UYARLAMA MI?

Ah Nerede dizisi, Orhan Aksoy'un 1975 yapımı 'Ah Nerede' filminin uyarlaması.

AH NEREDE KONUSU NE?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

AH NEREDE OYUNCU KADROSU

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

(Reyhan Asena Keskinci)

Burçak (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

(Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

(Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)

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