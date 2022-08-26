Ah Nerede bitti mi, final mi yaptı, neden yok, neden final yaptı? Ah Nerede bu akşam yok mu, niye yok? Ah Nerede tamamen final mi, sezon finali mi?

Star TV'nin sevilen dizisi Ah Nerede bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Ah Nerede bitti mi, final mi yaptı, neden yok? Ah Nerede bu akşam yok mu, niye yok? Ah Nerede tamamen final mi oldu, sezon finali mi? merak etti. Peki, Ah Nerede bu akşam bugün neden yok? İşte detaylar...

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Ah Nerede bitti mi, final mi yaptı, neden yok? Ah Nerede bu akşam yok mu, niye yok? Ah Nerede tamamen final mi oldu, sezon finali mi?

AH NEREDE BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Sevilen dizi Ah Nerede geçtiğimiz hafta 19 Ağustos Cuma günü 7. bölümü ile final yapmıştı. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı. Bundan dolayı bugün ekranlarda olmayacak.

Twitter'da geçen hafta yapılan Ah Nerede paylaşımı:

"#AhNerede final bölümüyle Star'da başladı! #DüğünümüzVar

@startv"

Buna göre dizi 19 Ağustos tarihinde final yapmıştır.

AH NEREDE NEDEN FİNAL YAPTI, NEDEN BİTTİ?

Ah Nerede dizisi yaz dizisi olarak ekranlara gelmişti. Çoğu yaz dizisinin final yapmasıyla birlikte Ah Nerede de aynı şekilde final yaptığı düşünülüyor.

AH NEREDE KONUSU NE?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

AH NEREDE OYUNCU KADROSU

Oktay Çubuk : Ferit Can Şerbetlioğlu : 1-7

Nil Keser : Zehra Kaya : 1-7

Tarık Papuççuoğlu : Hakim Şerbetlioğlu : 1-7

Ayşe Kökçü : Seniha Şerbetlioğlu : 1-7

Derya Alabora : Perihan Kaya : 1-7

Ferit Aktuğ : Ali Kaya : 1-7

Reyhan Asena Keskinci : Burçak Abalı : 1-7

Merve Nur Bengi : Nihal : 1-7

Aycan Koptur : Huriye Kaya : 1-7

Orhan Ekşin : Yılmaz : 1-7

Korhan Herduran : Murat Şerbetlioğlu : 1-7

Miray Akay : Seray : 1-7

Batuhan Sert : Ömer Şerbetlioğlu : 1-7

Samet Kaan Kuyucu : Cenker : 3-7

Ahsen Türkyılmaz : Duygu Kaya : 1-7