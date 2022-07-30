Ah Nerede Ali kimdir? Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Ali' karakterini kim canlandırıyor?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Ali kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Ali' kim canlandırıyor? Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE ALİ KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Ali karakterini "Ferit Aktuğ" canlandırmaktadır.

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

Mustafa Ferit Aktuğ (d. 17 Kasım 1978), Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri adlı dizide Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri ve 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.

Rol Aldığı Diziler ve Programlar:

Ah Nerede - 2022

Şans Kapıyı Çalınca (yarışma)

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018

TOLGSHOW (program) - Konuk

Kördüğüm - 2016

Aramızda Kalsın - 2013-2015

Yamak Ahmet - 2011-2012

Kavak Yelleri - 2007-2011 - Metin

Koçum Benim -

Kampüsistan - 2003-2004

Haziran Gecesi -

Büyük Buluşma -

Mazi Kalbimde Yaradır - 2011

Sefirin Kızı - 2021

Rol Aldığı Filmler: