Ah Nerede Ali kimdir? Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Ali' karakterini kim canlandırıyor?
Star TV'nin sevilen yaz dizilerinden olan Ah Nerede'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen oyuncular arasında Ali geliyor. Peki, Ah Nerede Ali kimdir? Ah Nerede 'Ali' kim canlandırıyor? Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Ali kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Ali' kim canlandırıyor? Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?
AH NEREDE ALİ KİMDİR?
Ah Nerede dizisinde Ali karakterini "Ferit Aktuğ" canlandırmaktadır.
FERİT AKTUĞ KİMDİR?
Mustafa Ferit Aktuğ (d. 17 Kasım 1978), Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri adlı dizide Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri ve 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.
Rol Aldığı Diziler ve Programlar:
- Ah Nerede - 2022
- Şans Kapıyı Çalınca (yarışma)
- Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018
- TOLGSHOW (program) - Konuk
- Kördüğüm - 2016
- Aramızda Kalsın - 2013-2015
- Yamak Ahmet - 2011-2012
- Kavak Yelleri - 2007-2011 - Metin
- Koçum Benim -
- Kampüsistan - 2003-2004
- Haziran Gecesi -
- Büyük Buluşma -
- Mazi Kalbimde Yaradır - 2011
- Sefirin Kızı - 2021
Rol Aldığı Filmler:
- Eltilerin Savaşı, 2020
- Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015
- Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk
- Evdeki Yabancılar, 2012
- Mustafa Hakkında Herşey, 2003