Ah Nerede 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 5. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 5. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar